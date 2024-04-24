24 Nisan 2024, Çarşamba
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Kayıp Prof. Berzeg soruşturması! Kemik parçaları kayıp profesöre mi ait?
Balıkesir Gönen'de 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'den geçen yıl haziran ayından bu yana haber alınamıyordu. Ormanlık alandaki dere yatağında Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve kemik parçaları bulundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.