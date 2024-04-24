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Kayıp Prof. Berzeg soruşturması! Kemik parçaları kayıp profesöre mi ait?

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 24.04.2024 10:35
Balıkesir Gönen'de 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'den geçen yıl haziran ayından bu yana haber alınamıyordu. Ormanlık alandaki dere yatağında Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve kemik parçaları bulundu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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