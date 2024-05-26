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Kaldırımda ağlatan doğum günü sürprizi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 26.05.2024 12:14
Düzce'de özel çocuk Hakan Emir, 8 yaşına unutulmaz bir sürprizle girdi. Miniğin doğum günü olduğunu öğrenen polisler, siren sesleriyle evin önüne gelerek, ellerindeki pastayla kaldırımda Hakan Emir'i bekledi. Polisleri karşısında gören Hakan Emir, gözyaşlarına hakim olamadı.
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