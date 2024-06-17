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Rize’de vatandaş kurbanlıkla beraber duvardan aşağıya düştü! O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 17.06.2024 13:34
Rize’de bir vatandaş kurbanlığı götürdükleri esnada kurbanlıkla beraber duvardan aşağıya düştü.
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Kurbanlıkla beraber duvardan aşağıya düştü
Kurbanlıkla beraber duvardan aşağıya düştü
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