17 Haziran 2024, Pazartesi
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Alacağını istemek için gittiği işletmede silahla vuruldu, iki gün sonra hayatını kaybetti
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde iddiaya göre, alacağını istemek için makine imalatı yapan işletmeye giden 45 yaşındaki adam, işletme sahibi tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldıran adam iki gün sonra hayatını kaybederken olayın şüphelisi tutuklandı.