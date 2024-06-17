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50 bin TL maaşa çalıştıracak çoban bulamıyorlar

İHA
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Giriş: 17.06.2024 12:47
Tarımın kalbi Sivas'ta 50 bin lira maaş, ve ev imkanlarına rağmen çalıştırılacak çoban bulunamıyor.
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