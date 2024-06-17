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Tehlikeli yolculuk kamerada

İHA
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Giriş: 17.06.2024 12:45
Bursa'da bir araç sürücüsü seyir halindeyken, arkadaşı bagaja koydukları malzemenin yanına oturup bagaj açık şekilde kilometrelerce seyir etti. O anlar kameraya yansıdı.
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