17 Haziran 2024, Pazartesi
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Halıya sarılmış halde denize atılan Sedef Güler’in ölümüne ilişkin zanlı Yavuz Güngör adliyeye sevk edildi
24 yaşındaki Sedef Güler’i elleri ve kolları bağlı şekilde öldürüldükten sonra sardığı halıya 10 kiloluk ağırlık bağlayıp cansız bedenini denize atan Yavuz Güngör isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güngör'ün emniyetteki ifadesinde cinayeti kabul etmediği ileri sürüldü.