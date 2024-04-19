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Jandarma üniforması ile GBT kontrolü yaparken polise yakalandı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 19.04.2024 16:52
Zonguldak'ta jandarma üniforması ile esnaf ve müşterilere Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapan bir kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine yakalandı.
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