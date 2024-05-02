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Araçlarda sel hasarı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.05.2024 16:51
Ankara iki gündür kuvvetli yağışa teslim oldu. Hasar gören araçlar sanayide onarılıyor. Detayları A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal aktardı.
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