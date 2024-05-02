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Niğde'de minibüs ile hafif ticari araç böyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 02.05.2024 16:49
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Divarlı Beldesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
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