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İzmit Körfezi’nde renli görüntüler: Yunuslar deniz yüzeyi temizleme aracıyla yarıştı | Video
İzmit Körfezi’nde deniz yüzeyi temizleme aracıyla yarışan yunuslar, renkli görüntüler oluşturdu. Balık popülasyonunun arttığı İzmit Körfezi’nde deniz yüzeyine çıkan yunuslar, deniz temizleme aracı ile yarıştı. İzmit Körfezi’nde günlük temizleme çalışmalarını yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait deniz temizleme aracının seyri sırasında su yüzeyine çıkan yunuslar görsel şölen oluşturdu. O anlar ise araçta bulunan ekipler tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
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