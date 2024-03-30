İzmir'de İZBAN kabusu! İZBAN'daki arıza vatandaşları çileden çıkardı: Yüzlerce yolcu raylarda yürüdü

31 Mart 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, aradan geçen 5 yıllık süreçte verdiği hizmet sözleri yerine getiremedi. İzmir'in birçok ilçesi yenilenmeyen altyapı sorunları, körfez kirliliği, oluşan çöp dağları nedeniyle yerinde sayıyor. Tüm yaşanan sorunlara bir de ulaşım eklendi. Son olarak İzmir’de İZBAN'da yaşanan teknik arıza nedeniyle bazı yolcular trenden inerek raylarda yürüdü, bazı yolcuların da birbirlerini raylardan yukarıya doğru çekti. İşte saniye saniye o anlar...

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