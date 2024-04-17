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İzmir otogarında kokain baskını: Eşyaların arasından çıktı

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Giriş: 17.04.2024 16:29
İzmir’e farklı bir kentten uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının bilgisini alan polis, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yakaladığı şüphelinin eşyalarının arasında 1 kilo 90 gram kokain ele geçirdi. Ödemiş’te de dron ile tarama yapan ekipler bin 17 kök kenevir tespit ederken, Gaziemir’de ise durdurulan araçtan 6 bini aşkın sentetik hap çıktı.
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