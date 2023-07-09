İşte örnek konutlar

Kalıcı konutların yükseldiği noktalardan biri de Şanlıurfa Birecik. Deprezemdeler için evler 2+1 ve 3+1 şeklinde inşa ediliyor. Ayrıntıları Şanlıurfa'da bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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