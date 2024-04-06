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İşte en çok işçi arayan sektör!

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.04.2024 19:32
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Açık İş İstatistikleri Araştırması’nın 2024 yılı birinci çeyrek verilerini açıkladı. Işıkhan, 330 bin 325 açık iş tespit ettiklerini duyurdu. Verilere göre, en fazla açık iş olan meslekler arasında konfeksiyon işçisi, lojistik elemanı, temizlik görevlisi ve ayakkabı imalatçısı öne çıktı.
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