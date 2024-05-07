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Akü hırsızları önce kameraya, sonra polise yakalandı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 07.05.2024 10:03
Güncelleme:07.05.2024 10:04
Kayseri'de 2 aracın aküsünü çalan 2 şüpheli, polis ekiplerinin 12 saatlik kamera görüntüsünü izlemesi sonucu kimlikleri tespit edilerek yakalandı.
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