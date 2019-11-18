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18.11.2019
İstanbul’da kritik operasyon! Sahte kimlik çetesi çökertildi
İstanbul’da kritik bir sahte kimlik operasyonu düzenlendi. Sahte kimliklerle vatandaşların üzerinden kredi çekip telefon hattı alan sahte kimlik çetesi çökertildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 14’ü tutuklandı. Sahte kimlik basımında kullanılan malzemelere de el konuldu. Şüphelilerin yaklaşık 2 milyon TL haksız kazanç elde ettiği öğrenildi. Operasyonla ilgili çarpıcı bilgileri A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
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