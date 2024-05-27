27 Mayıs 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
27 Mayıs 1960'da darbe taşları iftiralarla örüldü! Telekulak darbeciler Menderes'i dinledi...
Demokrasiye kasteden 27 Mayıs darbesinin taşları iftiralarla örüldü. Menderes ve arkadaşlarını idama yollayan eli kanlı darbecilerin aylar öncesinden cumhurbaşkanı ve başbakanı dinlediği ortaya çıktı. SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat bugünkü yazısında milletin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 darbesi ve öncesinde yaşananları ele aldı. İşte Donat'ın o yazısı...