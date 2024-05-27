27 Mayıs 1960'da darbe taşları iftiralarla örüldü! Telekulak darbeciler Menderes'i dinledi...

Demokrasiye kasteden 27 Mayıs darbesinin taşları iftiralarla örüldü. Menderes ve arkadaşlarını idama yollayan eli kanlı darbecilerin aylar öncesinden cumhurbaşkanı ve başbakanı dinlediği ortaya çıktı. SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat bugünkü yazısında milletin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 darbesi ve öncesinde yaşananları ele aldı. İşte Donat'ın o yazısı...

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