Türkiye’de sadece 4 kişide bu hastalık var! 1 günü 7 gün olarak yaşıyorlar | Erken yaşlanma hastalığı “Progeria”

Aksaray'da yaşayan 8 yaşındaki Batuhan Bekleviç'te "Progeria" yani halk dilindeki adıyla erken yaşlanma hastalığı tespit edildi. Türkiye'de sadece 4 kişide var bu hastalık. Her 1 günü 7 gün olarak yaşıyorlar. Ailesi çocukları Batuhan'ı Amerika'da tedavi ettiriyor. Her şeye rağmen Batuhan enerjisiyle herkesin gönlünde taht kurdu ve şimdi onun bir de kardeşi oldu. İşte hikayesi...

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