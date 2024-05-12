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İstanbul'da doktora saldırı! Koridorda muayene etti diye tekme attı: O anlar kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 12:09
İstanbul’da motosiklet kazasında yaralanan genç kaldırıldığı hastanede, kendisine koridordaki sedyenin üzerinde müdahale eden doktora saldırdı. O anlarda sedyenin üzerine çıkarak doktora tekme atan genç hastaneyi birbirine kattı. Kavga anları ise anbean kameraya yansıdı.
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