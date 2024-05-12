İstanbul'da doktora saldırı! Koridorda muayene etti diye tekme attı: O anlar kamerada

İstanbul’da motosiklet kazasında yaralanan genç kaldırıldığı hastanede, kendisine koridordaki sedyenin üzerinde müdahale eden doktora saldırdı. O anlarda sedyenin üzerine çıkarak doktora tekme atan genç hastaneyi birbirine kattı. Kavga anları ise anbean kameraya yansıdı.