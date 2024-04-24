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İstanbul'da bir şahıs tahtaları söküp saldırdığı ağaçla kavga etti: O anlar kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 24.04.2024 15:25
Kağıthane’de bir şahıs, kaldırım kenarında bulunan ağaçları sökmeye çalıştı. Başaramayınca da yanında bulunan tahtaları sökerek etrafa bağıran şahıs, ağaçlara zarar verdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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