İstanbul'da bir şahıs tahtaları söküp saldırdığı ağaçla kavga etti: O anlar kamerada

Kağıthane’de bir şahıs, kaldırım kenarında bulunan ağaçları sökmeye çalıştı. Başaramayınca da yanında bulunan tahtaları sökerek etrafa bağıran şahıs, ağaçlara zarar verdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.