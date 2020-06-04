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İstanbul'da 'asker uğurlama' adı altında magandalık yapan şahıslar gözaltına alındı
İstanbul Pendik’te Sahil Bulvarı üzerinde konvoy yaparak Yusuf Ziya Zülfikar alt geçidinde trafiği tehlikeye soktukları ve havaya ateş açtıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. İşte SABAH'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberinin detayları...