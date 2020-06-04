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İstanbul'da 'asker uğurlama' adı altında magandalık yapan şahıslar gözaltına alındı

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Giriş: 04.06.2020 22:57
İstanbul Pendik’te Sahil Bulvarı üzerinde konvoy yaparak Yusuf Ziya Zülfikar alt geçidinde trafiği tehlikeye soktukları ve havaya ateş açtıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. İşte SABAH'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberinin detayları...
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