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İstanbul’da ana isale hattı patladı tonlarca su metrelerce havaya yükseldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.08.2022 11:21
İstanbul’da kazı çalışması sırasında ana isale hattında patlama oldu. Tazyikli su apartman boyu kadar yükselirken, iş yerleri ve apartman balkonlarını da su bastı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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