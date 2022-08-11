11 Ağustos 2022, Perşembe
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İstanbul’da ana isale hattı patladı tonlarca su metrelerce havaya yükseldi
İstanbul’da kazı çalışması sırasında ana isale hattında patlama oldu. Tazyikli su apartman boyu kadar yükselirken, iş yerleri ve apartman balkonlarını da su bastı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.