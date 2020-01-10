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10.01.2020

İstanbul Ümraniye'de silahlı kavga! Silahını peş peşe ateşledi |Video

Ümraniye'de mermer satışı yapan bir iş yeri sahibi ile inşaat malzemesi satan iş yeri sahibi arsında malzeme koyma nedeni ile çıkan kavgada 1 kişi silahla ağır yaralandı. 1 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Öte yandan olayda ağır yaralanan şahsın yakınını polis zor sakinleştirdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Esenkent mahallesi Hoca Nasreddin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, burada mermer satan Cüneyt Pınar, iş yerinin önüne malzeme koymasından dolayı komşularıyla tartıştı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada Cüneyt Pınar, silahla yaralandı.

POLİS EKİPLERİ ARAYA GİRDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Pınar, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, silahla birlikte 1 kişiyi gözaltına aldı. Yaralanan Cüneyt Pınar'ın kardeşi komşusunun iş yerine gelerek tehditler savurdu. Bu sırada iş yerinde bulunanlar ile yaralının kardeşi arasında gerginlik yaşandı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle gerginlik sona erdi.

İş yerinde çalışan Umut Pınar, "Bizim iş yerinin önüne malzeme koydular. Biz de birkaç kez malzemeleri almalarını söyledik. Dayım aşağıya indi. Kavgada bir kişi dayıma 3-4 el ateş etti. Bacağından ve karnından vuruldu. Hastaneye götürüldü" dedi

Polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

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