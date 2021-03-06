İstanbul trafiğinde son durum nasıl? A Haber muhabiri canlı yayında aktardı

İstanbul aylar sonra ilk kez cumartesi günü kısıtlamadan muaf oldu. Kontrollü normalleşme döneminde yüksek riskli iller arasında olan İstanbul'da trafik neredeyse koronavirüs salgını öncesi günlerini aratmadı. Yüzde 80 oranını gören trafik yoğunluğu şu anda yüzde 62 seviyelerine geriledi. Son durumu A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.