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İstanbul Şişli'de bulunan Zorlu holding binasına ateş açıldı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 19.04.2024 09:52
Şişli’de bulunan Zorlu Holding binasına silahla ateş açıldı. Kurşunlar binanın camlarına ve dış cephesine isabet etti. Polis saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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