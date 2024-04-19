İstanbul Şişli'de bulunan Zorlu holding binasına ateş açıldı

Şişli’de bulunan Zorlu Holding binasına silahla ateş açıldı. Kurşunlar binanın camlarına ve dış cephesine isabet etti. Polis saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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