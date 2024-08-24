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İstanbul Kadıköy’de şehrin göbeğinde bal çeşmesi

İstanbul Kadıköy’de şehrin göbeğinde bal çeşmesi

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 24.08.2024 12:17
İstanbul Kadıköy'ün laz bakkalı Fatih Bostan her yıl bakkalının önündeki ağaca arı kovanı yerleştiriyor. Yaklaşık 4 aylık bekleyişin ardından kovandan ilk balları aldı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.
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