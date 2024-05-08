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İstanbul Havalimanı'nda gövde üzerine iniş yapan kargo uçağından çıkan alevler böyle görüntülendi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 08.05.2024 10:59
İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları’na ait kargo uçağının ön iniş takımları açılmayınca gövde üzerine indiği an kameraya yansıdı. İniş sırasında sürtünmenin etkisiyle kısa süreliğine alevlerin ortaya çıktığı görüldü. İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları’na ait kargo uçağı ön iniş takımları açılmayınca gövdesinin üzerine indi. Önce arkada tekerleri açılan uçağın gövdesinin üzerine indiği an kameraya böyle yansıdı. Faciadan dönülen anlarda sürtünmenin etkisiyle kısa süreliğiyle alevin ortaya çıktığı görülüyor.
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