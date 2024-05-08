08 Mayıs 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İstanbul Havalimanı'nda gövde üzerine iniş yapan kargo uçağından çıkan alevler böyle görüntülendi
İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları’na ait kargo uçağının ön iniş takımları açılmayınca gövde üzerine indiği an kameraya yansıdı. İniş sırasında sürtünmenin etkisiyle kısa süreliğine alevlerin ortaya çıktığı görüldü. İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları’na ait kargo uçağı ön iniş takımları açılmayınca gövdesinin üzerine indi. Önce arkada tekerleri açılan uçağın gövdesinin üzerine indiği an kameraya böyle yansıdı. Faciadan dönülen anlarda sürtünmenin etkisiyle kısa süreliğiyle alevin ortaya çıktığı görülüyor.