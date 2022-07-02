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İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2022 13:18
İstanbul boğazı sabah saatlerinden bu yana renkli görüntülere sahne oluyor. Kabotaj Bayramı Boğaz'da Yelken Şöleni ile Kutlanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek renkli görüntülerle İstanbul Boğazı’ndan aktardı
İstanbul Boğazı’nda yelken şöleni
İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni
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