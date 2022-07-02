İstanbul Boğazı’nda yelken şöleni

İstanbul boğazı sabah saatlerinden bu yana renkli görüntülere sahne oluyor. Kabotaj Bayramı Boğaz'da Yelken Şöleni ile Kutlanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek renkli görüntülerle İstanbul Boğazı’ndan aktardı