02 Temmuz 2022, Cumartesi
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İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni
İstanbul boğazı sabah saatlerinden bu yana renkli görüntülere sahne oluyor. Kabotaj Bayramı Boğaz'da Yelken Şöleni ile Kutlanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek renkli görüntülerle İstanbul Boğazı’ndan aktardı