19 Mayıs 2024, Pazar
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İstanbul akıllara durgunluk veren görüntü! Seyir halindeki aracında zurna çalarak ilerledi
TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde bir sürücüsü, aracıyla seyir halinde ilerlerken direksiyon başında zurna çaldı. Bir yandan yola bakan diğer yandan da elindeki zurnayı çalan umursamaz sürücü, trafikteki diğer sürücülerin de hayatlarını tehlikeye attı. Yaşananlar bir sürücünün kamerasına yansıdı.