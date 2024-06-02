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Çöken binadan yeni görüntü

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2024 12:59
Son dakika haberine göre İstanbul Küçükçekmece'de bir bina bilinmeyen bir sebeple çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, enkaz altında kalan 8 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yıkılan binanın 36 yıl önce inşa edildiği belirlenirken, binada 1,5 katın kaçak olduğu ve bu katın deniz kumundan inşa edildiği tespit edildi. Ayrıca binanın çökme anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.
Çöken binadan yeni görüntü
Çöken binadan yeni görüntü
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