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Edremit'te lastiği patlayan TIR karayolunu trafiğe kapattı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2024 13:09
Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, lastiği patlayan TIR İzmir-Çanakkale karayolunu tek yönlü trafiğe kapattı.
Lastiği patlayan TIR karayolunu trafiğe kapattı
Lastiği patlayan TIR karayolunu trafiğe kapattı
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