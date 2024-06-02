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Son kişi yaralı olarak kurtarıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2024 13:20
İstanbul Küçükçekmece'de bir bina bilinmeyen bir sebeple çöktü. Son kişi yaralı olarak kurtarıldı.
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Son kişi yaralı olarak kurtarıldı
Son kişi yaralı olarak kurtarıldı
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