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Şanlıurfa'da emniyet personelini taşıyan midibüs alev alev yandı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2024 13:00
Şanlıurfa'da emniyet personelini taşıyan midibüs alev alev yandı. Yaralının olmadığı yangında, midibüs kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Emniyet personelini taşıyan midibüs alev alev yandı
Emniyet personelini taşıyan midibüs alev alev yandı
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