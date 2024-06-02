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Haydarpaşa mendireğindeki kayalıklara tekne çarptı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2024 14:13
Haydarpaşa'da mendirek kayalıklarına çarpan tekne batmak üzereyken içindeki 10 kişi ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Haydarpaşa mendireğindeki kayalıklara tekne çarptı
Haydarpaşa mendireğindeki kayalıklara tekne çarptı
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