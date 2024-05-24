24 Mayıs 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
"Başıboş köpek yasası" nasıl olacak? AK Parti'nin hazırladığı tasarıda neler var?
AK Parti'nin hazırladığı başıboş köpek düzenlemesi Meclis’in gündemine geliyor. Yasa teklifi muhalefetle de paylaşılacak. Başıboş köpek sorununa karşı çözüm için yasa tasarısında neler olacak? A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal Ankara'dan son detayları anlattı.