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"Başıboş köpek yasası" nasıl olacak? AK Parti'nin hazırladığı tasarıda neler var?

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 24.05.2024 13:48
AK Parti'nin hazırladığı başıboş köpek düzenlemesi Meclis’in gündemine geliyor. Yasa teklifi muhalefetle de paylaşılacak. Başıboş köpek sorununa karşı çözüm için yasa tasarısında neler olacak? A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal Ankara'dan son detayları anlattı.
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