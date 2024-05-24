24 Mayıs 2024, Cuma
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Harçlık aldığı kafeyi soyan tek elli hırsız kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren kafeye gece saatlerinde giren tek elli hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. Şüphelinin soyduğu kafe sahibinden ve çevredeki kafe sahiplerinden para yardımı da aldığı öğrenildi.