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Eski sevgilinin tüfekle saldırısı kamerada: 2 ağır yaralı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 24.05.2024 14:44
Aksaray’da bir kişi, eski sevgilisinin dükkanına tüfekle ateş açtı. Olayda 2 kişi ağır yaralanırken, saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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