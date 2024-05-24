24 Mayıs 2024, Cuma
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Türkiye genelinde 'olağanüstü kuraklık' alarmı! Yağışlı gün sayısı 10,8'den 5,9 güne düştü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün nisan ayı raporlarında “olağanüstü kuraklık” uyarısı yapıldı. Yağışlı gün sayısı 10,8'den 5,9 güne düştü. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar değerlendirdi.