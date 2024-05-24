Serkan Çayoğlu'nun eşi Özge Gürel’in eski halini kimse tanıyamadı! Onu ilk kez böyle gördük...

Mehmet Fetihler Sultanı dizisinde başrolü oynayan Serkan Çayoğlu'nun eşi Özge Gürel, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Cannes Film Festivali'nde giydiği kıyafetle gündem olan güzel oyuncu, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Meslektaş Serkan Çayoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü isim, eski haliyle dikkat çekti. 2010 yılında rol aldığı dizisi ile şöhret kapısını aralayan Gürel, yıllar içinde bakın nasıl değişmiş...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 24.05.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 15:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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