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Serkan Çayoğlu'nun eşi Özge Gürel’in eski halini kimse tanıyamadı! Onu ilk kez böyle gördük...

Mehmet Fetihler Sultanı dizisinde başrolü oynayan Serkan Çayoğlu'nun eşi Özge Gürel, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Cannes Film Festivali'nde giydiği kıyafetle gündem olan güzel oyuncu, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Meslektaş Serkan Çayoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü isim, eski haliyle dikkat çekti. 2010 yılında rol aldığı dizisi ile şöhret kapısını aralayan Gürel, yıllar içinde bakın nasıl değişmiş...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 15:40
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Serkan Çayoğlu’nun eşi Özge Gürel’in eski halini kimse tanıyamadı! Onu ilk kez böyle gördük...

2022 yılında Kiraz Mevsimi dizisindeki partneri Serkan Çayoğlu ile dünyaevine giren Özge Gürel, karyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde. Bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes Film Festival'inde Özge Gürel de yer aldı. Gürel'in festivaldeki kombini de hayranlarının dikkatini çekti.

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Serkan Çayoğlu’nun eşi Özge Gürel’in eski halini kimse tanıyamadı! Onu ilk kez böyle gördük...

'Mehmed: Fetihler Sultan' dizisinde başrolde yer alan oyuncu, eşi Özge Gürel'e sürpriz için Cannes'a gittiğini belirterek, o anları anlattı. Çayoğlu, eşinin elbise seçimi hakkında, "Özge bence harikaydı. Çok güzel pozlar, çok da güzel bir tören geçirdi" ifadelerini kullandı.

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Serkan Çayoğlu’nun eşi Özge Gürel’in eski halini kimse tanıyamadı! Onu ilk kez böyle gördük...

2010 yılında rol aldığı 'Kızım Nerede' ile oyunculuğa adım atan güzel oyuncu, hayranları tarafından yakın markaja alındı. Gürel hakkında araştırma yapanlar eski halini görünce tanımakta güçlük çekti.

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Serkan Çayoğlu’nun eşi Özge Gürel’in eski halini kimse tanıyamadı! Onu ilk kez böyle gördük...

Gürel hakkında araştırma yapanlar eski halini görünce tanımakta güçlük çekti.

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Serkan Çayoğlu’nun eşi Özge Gürel’in eski halini kimse tanıyamadı! Onu ilk kez böyle gördük...

İşte Özge Gürel başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimi...