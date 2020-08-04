İETT otobüsünde sosyal mesafe kalmadı tedbirler unutuldu

Bayram boyunca İETT otobüsleri ücretsiz sefer yaptı. Kadıköy-Sultanbeyli seferini yapan İETT otobüsü tıka basa dolunca sosyal mesafe kalmadı. Yolculuk, otobüstekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bayram ziyaretine ve İstanbul'da dolaşmaya çıkanlar otobüsleri tıka basa doldurdu. Kadıköy-Sultanbeyli seferini yapan İETT otobüsünde de dün akşam benzer görüntüler vardı.

SIRT SIRTA YOLCULUK

Otobüs kapasitesinin çok üstünde yolcu aldı. Yolcular sırt sırta yolculuk yaptı. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı yolculuk, otobüstekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.