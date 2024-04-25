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Hırsızların dadandığın çamaşır makinası ustası makinalarını geri aldı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 25.04.2024 13:38
Son dakika haberleri... Eskişehir’de bu yıl 4’üncü kez çamaşır makinaları çalınan usta, arabasıyla hırsızları adım adım takip edip makinalarını geri aldı.
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