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Hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi

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Giriş: 28.03.2024 10:41
Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçların tamamını ödedi.
Hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi
Hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi
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