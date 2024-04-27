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Diyarbakır’da kaybolan gencin cesedi bulundu

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2024 12:44
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 6 gündür kayıp olan gencin cesedi gölette bulundu.
Diyarbakır’da kaybolan gencin cesedi bulundu
Diyarbakır’da kaybolan gencin cesedi bulundu
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