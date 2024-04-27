27 Nisan 2024, Cumartesi
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Polis, spor ayakkabısına gizlenmiş uyuşturucuyu ele geçirdi
Samsun'da polis spor ayakkabısına gizlenmiş uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde bir kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şahsın giydiği spor ayakkabısı içine gizlenmiş 92,19 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.