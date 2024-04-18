18 Nisan 2024, Perşembe
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Hatay'da şaşırtan olay! Zeytin için çapaladı altın hasat etti: Bütün akrabalarımız aradı! Telefonlarımız susmadı
Hatay'da çiftçilik yapan İsmet Kaya, bahçesini çapalarken traktörünün pulluğuna küp takıldı. Parçalanan küpten etrafa altınlar yayıldı. Kaya, "Bütün akrabalarımız bizleri aradı, bütün akşam telefonlarımız susmadı" ifadelerini kullandı.