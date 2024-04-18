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Hatay'da şaşırtan olay! Zeytin için çapaladı altın hasat etti: Bütün akrabalarımız aradı! Telefonlarımız susmadı

İHA
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Giriş: 18.04.2024 10:22
Hatay'da çiftçilik yapan İsmet Kaya, bahçesini çapalarken traktörünün pulluğuna küp takıldı. Parçalanan küpten etrafa altınlar yayıldı. Kaya, "Bütün akrabalarımız bizleri aradı, bütün akşam telefonlarımız susmadı" ifadelerini kullandı.
Zeytin için çapaladı altın hasat etti ZEYTİN İÇİN ÇAPALADI ALTIN HASAT ETTİ

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Zeytin için çapaladı altın hasat etti
Zeytin için çapaladı altın hasat etti
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