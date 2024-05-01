01 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Aksaray’da hafif ticari araç alev alev yandı

Aksaray’da hafif ticari araç alev alev yandı

ahaber.com.tr
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.05.2024 13:30
Aksaray’da seyir halindeyken motor kısmından aniden alev alan hafif ticari araç alev alev yandı. İç kısmında da hasar oluşurken araç kullanılmaz hale geldi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ticari araç alev alev yandı
Ticari araç alev alev yandı
Yaşlı adam yanarak can verdi!
Yaşlı adam yanarak can verdi!
Depodaki yangın evleri kül etti!
Depodaki yangın evleri kül etti!
Eski koca vahşeti!
Eski koca vahşeti!
Yılanların dansı böyle görüntülendi!
Yılanların dansı böyle görüntülendi!
Silah tüccarlarına operasyonu!
Silah tüccarlarına operasyonu!
Tartıştığı sürücüyü böyle yumrukladı!
Tartıştığı sürücüyü böyle yumrukladı!
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Gelinler, ‘Gelincik’ tarlasına akın etti
Gelinler, ‘Gelincik’ tarlasına akın etti
Ootelde yangın! 3 kişi dumandan etkilendi
Ootelde yangın! 3 kişi dumandan etkilendi
1 Mayıs kutlamalarında vinç kazası!
1 Mayıs kutlamalarında vinç kazası!
Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı!
Cem Garipoğlu’nun otopsi fotoğrafları ortaya çıktı!
Daha Fazla Video Göster