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Gümüşhane’de heyelan meydana geldi! O anlar cep telefonu kamerasında

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 24.04.2024 09:47
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Çayırçukur Köyü Çöplüce mevkiinde heyelan meydana geldi. Tonlarca toprak kütlesinin dağ yamacından koptuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Köylere ulaşım sağlayan yol trafiğe kapandı. Heyelan anını bölge halkı panikle izledi. Yapılan çalışmalarla yol tekrar trafiğe açıldı.
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