24 Nisan 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Gümüşhane’de heyelan meydana geldi! O anlar cep telefonu kamerasında
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Çayırçukur Köyü Çöplüce mevkiinde heyelan meydana geldi. Tonlarca toprak kütlesinin dağ yamacından koptuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Köylere ulaşım sağlayan yol trafiğe kapandı. Heyelan anını bölge halkı panikle izledi. Yapılan çalışmalarla yol tekrar trafiğe açıldı.