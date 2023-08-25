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Görüntüler Erzincan'dan! Sürü halinde karşı karşıya geldiler

İHA
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Giriş: 25.08.2023 10:03
Munzur Dağları'nın yaylasında taşların üzerinde tuz yalayan dağ keçileri ile otlayan inek sürüsü bir arada kameraya yansıdı. Avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan dağ keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.
Sürü halinde karşı karşıya geldiler SÜRÜ HALİNDE KARŞI KARŞIYA GELDİLER

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Sürü halinde karşı karşıya geldiler
Sürü halinde karşı karşıya geldiler
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