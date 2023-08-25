Görüntüler Erzincan'dan! Sürü halinde karşı karşıya geldiler

Munzur Dağları'nın yaylasında taşların üzerinde tuz yalayan dağ keçileri ile otlayan inek sürüsü bir arada kameraya yansıdı. Avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan dağ keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.

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