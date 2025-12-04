Havadan ceza yağdı: 104 araca 103 bin lira ceza kesildi

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından dron destekli hatalı park denetimlerinde, özellikle İETT durakları çevresinde kural ihlali yaptığı tespit edilen 54 araç hakkında işlem yapıldı. Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun yasak park, durak içi hatalı park ve yaya yoluna park maddelerinden 53 bin 522 lira para cezası kesildi. Motorize trafik ekipleri ise Kavacık TEM kuzey ve güney katılımlarında ‘kaynak yapma' olarak bilinen trafik kuralı ihlaline yönelik uygulama yaptı. Trafik işaret ve levhalarına uymadığı belirlenen 50 araç sürücüsüne toplam 49 bin 650 lira ceza verildi. Denetimlerin aralıksız devam edeceğini öğrenildi.

